اكد سفير المملكة المتحدة بالجزائر باري روبرت لوين اليوم الأربعاء بتلمسان على شراكة رابح-رابح بين بلده والجزائر في مجالي تربية الدواجن والطاقة.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني في تدخل له خلال لقائه مع متعاملين اقتصاديين بغرفة التجارة والصناعة "تافنة" بتلمسان في اطار ملتقى بين شركة بريطانية تنشط في مجال تربية الدواجن وشريكها الجزائري مجمع خاص انه انبهر بنوعية كفاءات الموارد البشرية من الجانب الجزائري و التجهيزات التكنولوجية المستعملة في هذا المجال مؤكدا انه "مثال عن الشراكة بين بلدينا".

كما اشار السفير الى ان الجزائر والمملكة المتحدة يقومان كذلك بأعمال شراكة في مجال الطاقة مضيفا ان امكانيات كبيرة تنتظر التطوير في هذا الاطار بين الجانبين معربا عن تفاؤله بمستقبل هذه الشراكة لأنها "تقوم على (اتفاقات) اساسية هامة".

وتابع قوله ان حجم المبادلات بين البلدين بلغ اربعة مليارات دولار خلال 2017.