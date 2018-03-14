لم يستطع أحد منتخبي حزب “تاج” بولاية عين الدفلى مجاراة طريقة التسيير التي فرضها “مير” بإحدى البلديات المحاذية للطريق السيار شرق- غرب، حيث ظل يحاول بشتى الوسائل الوصول إلى مبتغاه، غير أنه فشل. إلى هنا الأمر عادي، لكن ما هو محير أن المنتخب ذاته نقل “زعافه” إلى المملكة العربية السعودية، حيث راح “يدعو على المير” في الأراضي المقدسة بأن ينزل الله عليه الشرور والفتن، ولما عاد هذا المنتخب من البقاع أبلغ “المير” بأنه دعا عليه، ما جعل السكان يستغربون موقف هذا المنتخب بقولهم: “الدعاء بمكة يكون للخير وحده وليس للشر يا منتخب”.