سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع آخر ليقود برشلونة الإسباني إلى فوز عريض على تشلسي الإنجليزي 3-صفر، وذلك في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "كامب نو" الأربعاء.



وكان الهدف الثاني تحديدا لميسي، الرقم مائة له في المسابقة القارية.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.



واحتفل ميسي بولادة نجله الثالث سيرو قبل أربعة أيام بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفين بين ساقي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وصناعته للهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع قبل أن يمرر الكرة باتجاه الفرنسي عثمان دمبيلي.



وبخروج تشلسي، خسرت إنجلترا في هذا الدور ثلاثة من ممثليها الخمسة في المسابقة بعد أن غادر توتنهام الأسبوع الماضي على يد يوفنتوس (3-4 في مجموعة المباراتين)، قبل أن يلحق به مانشستر يونايتد أمام إشبيلية الإسباني (1-2 في مجموع المباراتين أيضا)، فيما تأهل ليفربول ومانشستر سيتي إلى ربع النهائي.



وتعافى قائد برشلونة اندريس انييستا من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية فشارك أساسيا، في حين كانت المفاجأة اشراك المدرب ارنستو فالفيردي للجناح الفرنسي عثمان دمبيلي أساسيا بعد عرضه الرائع ضد ملقة في نهاية الأسبوع، وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إراحته ضد ملقة.



أما في صفوف تشلسي، فقرر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي اشراك رأس الحربة الفرنسي أولفييه جيرو في خط المقدمة، يؤازره البرازيلي ويليان يمينا والبلجيكي أدين هازار يسارا.