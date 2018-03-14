سجل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع اخر ليقود برشلونة الاسباني الى فوز عريض على تشلسي الانكليزي 3-صفر، وذلك في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم على ملعب "كامب نو" الاربعاء.



وكان الهدف الثاني تحديدا لميسي، الرقم مئة له في المسابقة القارية.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.



واحتفل ميسي بولادة نجله الثالث سيرو قبل اربعة ايام بافضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفين بين ساقي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وصناعته للهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع قبل ان يمرر الكرة باتجاه الفرنسي عثمان دمبيلي.



وبخروج تشلسي، خسرت انكلترا في هذا الدور ثلاثة من ممثليها الخمسة في المسابقة بعد ان غادر توتنهام الاسبوع الماضي على يد يوفنتوس (3-4 في مجموعة المباراتين)، قبل ان يلحق به مانشستر يونايتد امام اشبيلية الإسباني (1-2 في مجموع المباراتين ايضا)، فيما تأهل ليفربول ومانشستر سيتي الى ربع النهائي.



وتعافى قائد برشلونة اندريس انييستا من اصابة بتمزق في العضلة الخلفية فشارك اساسيا، في حين كانت المفاجأة اشراك المدرب ارنستو فالفيردي للجناح الفرنسي عثمان دمبيلي اساسيا بعد عرضه الرائع ضد ملقة في نهاية الاسبوع، وعاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد اراحته ضد ملقة.



اما في صفوف تشلسي، فقرر المدرب الايطالي انطونيو كونتي اشراك رأس الحربة الفرنسي اولفييه جيرو في خط المقدمة، يؤازره البرازيلي ويليان يمينا والبلجيكي ادين هازار يسارا.