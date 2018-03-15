قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" رقمنة عمليتين، الأولى سحب شهادات التخصيص لمكتتبي برنامج "عدل" 2، الذين اختاروا المواقع السكنية في ديسمبر 2016 ودفعوا الشطر الثاني في بداية السنة الجارية، إضافة إلى تمكين المكتتبين من الإطلاع على نتائج "غربال" البطاقية الوطنية للسكن.

أوضح مصدر عليم من الوكالة، مُتحدث لـ"الخبر"، أنَّ الإجراءين يهدفان إلى تمكين جميع المكتتبين في البرنامج السكني من الإطلاع على سير ملفاتهم، خاصّة وأنّ العديد من المكتتبين يتنقلون إلى وكالات "عدل" المركزية والجهوية، من أجل الاستفسار عن حالتهم، خاصة منهم المهدّدين بالإقصاء من البرنامج بسبب استفادتهم أو حيازتهم على عقار أو سكن.

وأضاف نفس المصدر، أنّ الوكالة استحدثت خانة على مستوى موقعها الإلكتروني الرسمي لتمكين المكتتبين من متابعة سير ملفاتهم، وخانة أخرى للمكتتبين المعنيين بسحب شهادات التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأولين كمرحلة أولى، على أن يتم تحيين النافذة الإلكترونية بشكل دوري.

وأضاف المتحدث، بأن المكتتبين الأوائل سيتمكّنون من سحب شهادات التخصيص بمجرد بلوغ سكناتهم نسبة الـ70 بالمائة، والتي تتزامن مع النصف الثاني من السنة الجارية، في حين سيتم فتح الموقع لـ"الكوطة" الثانية من مكتتبي "عدل"2 من أجل اختيار المواقع قبل نهاية السنة الجارية.

هذه المواقع المعنية بتغيير المقاولين

وحسب مصدر مطابق، فإنّ المشاريع السكنية المتوقفة بسبب فسخ عقود الصفقات مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة التي تسببت في تأخر وتيرة الإنجاز، سيتم الانطلاق في أشغالها فور تعيين مؤسسات بديلة، وهذا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والمعاملات الإدارية التي تأخذ الوقت الكافي، على غرار ولاية معكسر، حيث أنّ إجراءات فسخ عقد صفقة إنجاز مشروع المحطة جارية، أما حصة 1800 وحدة سكنية، فسيتم انطلاق أشغال إنجاز 1400 وحدة منها فور الانتهاء من إجراءات تعيين مقاولة الإنجاز، بينما يجري حاليا اختيار مقاولة لإنجاز 400 وحدة المتبقية والمتواجدة بمنطقة غريس، كما سيتم الانطلاق في إنجاز موقع 1500 قريبا. وبولاية بسكرة ينتظر أن يتم إطلاق مشروع ألف مسكن حين الانتهاء من إجراءات تعيين مقاولة الإنجاز، بينما تم اختيار مؤسسة جديدة لإنجاز مشروع 800 مسكن، والأشغال تنطلق حين إنهاء المعاملات القانونية والإدارية. كما أمرت الوزارة ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الخاص بـ350 مسكن ببلدية الحجار ولاية عنابة المتوقف منذ أفريل 2015. أما بولاية قسنطينة فحسب نفس المصدر انتهت أشغال مشروعي 6 آلاف مسكن بمنطقة الرتبة و2150 مسكن بعلي منجلي، وسيتم تسليمها فور الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، خاصة الشبكات الأوّلية والثانوية، وفيما يخص الحصة الإضافية المقدرة بـ 1500 وحدة سكنية بعلي منجلي، تم اختيار المقاولة والأشغال تنطلق حين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية. وبولاية برج بوعريريج يُشارف مشروع 2600 وحدة سكنية على الانتهاء، أما الحصة الإضافية 1500 مسكن فتنطلق حين الانتهاء من إجراءات تعيين مقاولة إنجازها.