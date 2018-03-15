دعا النائب الأوروبي ميغال أوربن كريسبو أمس الاتحاد الأوروبي إلى كسر الصمت الذي التزم به منذ بداية موجة القمع ضد حركة الاحتجاج الاجتماعي بمنطقة الريف بشمال المغرب لمطالبة السلطات المغربية باحترام حرية التعبير و التجمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

و أكد النائب الأوروبي في سؤال وجهه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديركا موغيريني "هل ينوي الاتحاد الأوروبي التعبير علنا لمطالبة المغرب باحترام حرية التعبير وحرية التظاهر و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

و بدأت موجة الاحتجاج في أكتوبر 2016 بعد الموت المأساوي لبائع سمك دهسته شاحنة نفايات بعد أن حاول استعادة سلعته التي حجزتها الشرطة و تحولت تلك الحركة شيئا فشيئا إلى مطالب اقتصادية واجتماعية في تلك المنطقة المعزولة و قد سمحت بها السلطات في أول الأمر ثم تراجعت وقمعتها و تم على إثرها اعتقال مئات الأشخاص سيما من الشباب.

و أوضح النائب كريسبو إن الوضعية في الريف قد "تدهورت" منذ أكتوبر 2016 و أن مئات المتظاهرين قد اعتقلوا على يد قوات الأمن و لا يزال أكثر من 500 شخص من بينهم قصر وراء القضبان لمساندتهم حركة الاحتجاج الشعبية "الحراك" داعيا السيدة موغيريني إلى توضيح "كيفية وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المغرب".

و أشار ذات البرلماني إلى شهادات بعض المحتجزين مؤكدا أن هؤلاء "قد تعرضوا للضرب الشديد و التعذيب" خلال فترة احتجازهم منددا بممارسات الشرطة المغربية التي تهدد المحتجزين "بالعنف الجنسي" للحصول على الاعترافات.

و قد أثارت مقاربة السلطات المغربية بتشديد الإجراءات الأمنية (تعزيز التواجد العسكري في المنطقة) ردا على الاحتجاجات الشعبية في منطقة الشمال و قمع الحركة الاحتجاجية السلمية تنديد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على غرار هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية اللتين نددتا "بالعنف الذي مارسته الشرطة" ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي و مناضلين آخرين في هذا الحراك.