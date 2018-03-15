أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير جديد لها إن عدد اللاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات جنوب غرب الجزائر هو 173.600، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.

وأكد تقرير المنظمة الأممية لشؤون اللاجئين، الذي أعده فريق من الخبراء المختصين التابعين للمنظمة، إن عدد اللاجئين الصحراويين القاطنين في هذه المخيمات والموزعين على مخيم ولايات أوسرد، العيون، الداخلة، السمارة وبوجدور هو 173.600 لاجئ حسب إحصائيات 31 ديسمبر 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد ترأست في نهاية 2016 فريق عمل ميداني يضم ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية عكف وفقا لولايتها على وضع المعايير والأسس العلمية وعلى أساس موثق وشفاف والتي أفضت إلى تحديد عدد اللاجئين في مخيمات اللاجئين الصحراويين وإزالة أي لبس قائم في هذا الموضوع .