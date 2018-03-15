لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرين بينهم 3 في حالة خطرة، إثر تحطم مروحية عسكرية سينغالية كانت تقل مدنيين وعسكريين جنوب البلاد .

ونقلت مصادر إعلامية اليوم الخميس عن المتحدث باسم الجيش السنغالي العقيد عبدو ندياي قوله، إن "المروحية العسكرية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى مقاطعة زيغنشور في إقليم كازامانس (جنوب البلاد) وسقطت قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف".

وأشار ندياي إلى أن "المروحية كانت تقل على متنها 20 شخصا، بينهم طاقم المروحية المكون من 4 أفراد بالإضافة إلى مدنيين"، لافتا إلى أن السكان المحليين "تمكنوا من إنقاذ 7 ركاب"،في حين تولت فرق الإنقاذ البحث عن 13 آخرين الذين ما لبثت أن عثرت عليهم. و جاء في بيان أصدرته الحكومة السينغالية انه "بناء على المعلومات الأولية الواردة من فرق الإنقاذ التي هرعت إلى مكان الحادث ، فإن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر تحطم المروحية ، بينما أصيب 14 آخرين بجروح بينهم 3 إصاباتهم خطرة"، مشيرة إلى أن السلطات المختصة "شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث".