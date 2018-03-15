حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على ترتيب الشهر الماضي، في التصنيف الشهري للفيفا، اليوم الخميس، باحتلاله للمركز الـ 60 .

وجاءت الجزائر في المركز العاشر في قائمة أفضل منتخبات إفريقية بعد كل من: تونس في الصدارة الترتيب الإفريقي 23 ، تليها السنغال 27 ، ثم الكونغو الديمقراطية 39 ، والمغرب 42 ، ثم مصر 44، و الكاميرون 51 ، و نيجيريا 52 ، و غانا 54 ، و بوركينافاسو 57.

وجاء ترتيب أفضل 5 منتخبات على مستوى العالم بتصدر ألمانيا بطلة كأس القارات 2017 ثم البرازيل ثم البرتغال بطلة أوروبا 2016 ثم الأرجنتين وخامسة بلجيكا.