أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك "بدر" بوعلام جبار أن تحضيرات الإجراءات الخاصة بالصيرفة الإسلامية جارية على مستوى البنوك العمومية وبعض البنوك الخاصة من الجانب التقني وكذا تكوين الموظفين على هذه الآليات الجديدة .

وأضاف بوعلام جبار اليوم الخميس في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن التكوين مستمر على مستوى البنوك، مستدلا بمثال بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يرأسه حيث أن الإدماج سيكون تدريجيا بالنسبة للوكالات التابعة له بخصوص الصيرفة الإسلامية.

وأوضح الرئيس المدير العام لبنك "بدر" أنه سينطلق الإجراء عبر 20 وكالة وستعمم على مستوى كل وكالات البنك، مشيرا إلى أن كل الموظفين المعنيين قد تم تكوينهم.

كما كشف بوعلام جبار أن بنك" بدر" في انتظار إصدار الرخصة من بنك الجزائر لإطلاق عملية الصيرفة الإسلامية ونفس الشيء بالنسبة للبنوك العمومية الأخرى.

وبخصوص موعد تحديد الرخصة و إطلاقها عمليا قال المتحدث ذاته إن الأمر موجود على مستوى بنك الجزائر الذي يقوم بالتحقيق في المنتوجات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، موضحا أن بنك الفلاحة كمثال طلب إطلاق مجموعة من المنتوجات الإسلامية ، كاشفا أنه فيه أربعة أنواع من القروض وأربعة أنواع من وسائل الادخار كالمرابحة قصيرة وطويلة الأجل والإيجارة وغير ذلك من المنتوجات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التمعن من طرف بنك الجزائر وتبادل للمعلومات التكميلية بيننا فالعملية مستمرة بشكل عادي.

وعن حجم القروض المقدمة من قبل البنوك الجزائرية في سنة 2017 قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية لقد كان فيه نمو تقدر نسبته بـ 12 % مقارنة بسنة 2016 وهي نسبة جد معتبرة حيث استقر حجم القروض في حوالي 8800 مليار دينار موجهة أغلبها لقطاع الاستثمار 75 % منها طويلة المدى و 52 % منها موجهة للقطاع الخاص.