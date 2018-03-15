أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميسأن الإرهابي المسمى "ل. أتة" المدعو "محمد صالح" سلم نفسه، يوم 14 مارس 2018 للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وسبعة (07) مخازن ذخيرة مملوءة.



وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، ثمانية وعشرين (28) مهربا وضبطت معدات تفجير و(03) دراجات نارية و(13) مطرقة ضغط و(12) مولدا كهربائيا و(06) أجهزة للكشف عن المعادن.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى بكل من بسكرة والوادي، ثلاثة (03) مهربين وحجزت (23) قنطارا من مادة التبغ و(8557) وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف (45) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وورقلة.