اهتزت قرية بوبقرة ببلدية امجاز الدشيش جنوبي سكيكدة بعد صلاة العشاء من ليلة الأربعاء إلى الخميس على وقع جريمة ارتكبها طالب جامعي يبلغ من العمر حوالي 23 سنة حيث انهال على كهل بفأس أرداه جثة هامدة وأصاب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فإن الجاني باغت الضحايا مباشرة بعد خروجهم من صلاة العشاء حيث كاد أن يحدث مجزرة لولا تدخل أحد الأشخاص الذي تمكن من القبض عليه وربطه وتم توقيفه من قبل رجال الدرك وتضيف مصادرنا أن لولا تدخل ذلك المواطن لوقعت مجزرة من قبل الجاني الذي يعاني من اضطرابات نفسية والدليل أنه كان مرتديا تبانا أثناء قيامه بالاعتداء على الأشخاص حيث كان يضرب في كل الاتجاهات بفأسه حسب مصادر محلية.

واستنادا لمصادر من مستشفى الحروش فإن الضحايا وعددهم خمسة قد وصلوا المستشفى في حدود الساعة الثامنة و 20 دقيقة من قبل الحماية المدنية وتضيف نفس المصادر إن شخصا أصيب على مستوى الجمجمة قد نقل على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي لقسنطينة في حالة حرجة لأن إصابته مماثلة للكهل المتوفي في عين المكان حسب مصادر مستشفى الحروش.