لقي شخصان مصرعهما اليوم الخميس إثر حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق - غرب على مستوى إقليم بلدية وادي ارهيو ( 50 كلم شرق غليزان ) ، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية .

و أوضح المكلف بالأعلام بذات المصالح الرقيب عبد القادر سنوسي لوكلة الأنباء الجزائرية أن الحادث وقع في حدود الساعة 6 و الربع على مستوى الطريق السيار شرق - غرب باتجاه الجزائر العاصمة بالقرب من محول وادي ارهيو عندما صدمت سيارة سياحية شخصين كانا بصدد عبور الطريق إلى الضفة الأخرى مما تسبب في وفاتهما في مكان الحادث .

وقد تم نقل جثتي الضحيتين ( 26 و 56 سنة ) من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد فرانسيس لوادي ارهيو، وفق ذات المصدر .

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث .