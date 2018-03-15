قتيلان في حادث مرور بالطريق السيار

مجتمع
15 مارس 2018 () - ك.ب / وأج
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لقي شخصان مصرعهما اليوم الخميس إثر حادث مرور  وقع بالطريق السيار  شرق - غرب على مستوى إقليم بلدية وادي ارهيو ( 50 كلم شرق  غليزان ) ، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية .

و أوضح المكلف بالأعلام بذات المصالح الرقيب عبد القادر سنوسي لوكلة الأنباء الجزائرية  أن  الحادث وقع في حدود الساعة 6 و الربع على مستوى الطريق السيار شرق - غرب  باتجاه الجزائر العاصمة بالقرب من محول وادي ارهيو عندما صدمت سيارة سياحية  شخصين كانا بصدد عبور الطريق إلى الضفة الأخرى مما تسبب في وفاتهما في مكان  الحادث .

وقد تم نقل جثتي الضحيتين  ( 26 و 56 سنة ) من طرف أعوان الحماية المدنية إلى  المؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد فرانسيس لوادي ارهيو، وفق ذات المصدر .

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث .

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