ستدخل عملية تحويل الأموال من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي آخر عن طريق استعمال تطبيق افتراضي بالجزائر ولأول مرة حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2018، كخدمة جديدة تقدمها مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها.

كشف مدير الدراسات شبل نبيل بمؤسسة بريد الجزائر اليوم الخميس، على هامش اليوم الدراسي المنظم من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر حول "الأسواق الرقمية بالجزائر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن مؤسسة بريد الجزائر ستمكن زبائنها قبل نهاية السنة الجارية من خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال من حساب بريدي لآخر دون عناء التنقل إلى المراكز البريدية و استعمال الوصولات و الحوالات و إنما عن طريق تطبيق ذكي افتراضي.

وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إن تجارب تجري حاليا لإطلاق هذه الخدمة في أقرب الآجال الممكنة، مشيرا إلى حيازة مؤسسة بريد الجزائر على أرضية افتراضية جديدة ستمكنها من تقديم خدمات نوعية لزبائنها و من بينها خدمة تحويل الأموال من حساب لأخر عن طريق تطبيق خاص بالعملية.

و سيتمكن الزبون بناء عليه من تفادي التنقل إلى المراكز البريدية لإجراء عمليات تحويل أمواله إلى حساب بريدي أخر، حيث سيتمكن من إتمام هذا الإجراء من أي مكان يريد عن طريق استعمال التطبيق الذي سيخصص للعملية و يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية.

كما كشف المتحدث أن المتعامل العمومي بريد الجزائر قد أطلق مؤخرا مناقصة وطنية و دولية لاقتناء 50.000 جهاز للدفع الإلكتروني في إطار المساهمة في ترقية التجارة الإلكترونية بالجزائر، حيث سيتم توزيع تلك الأجهزة على التجار بصفة ''مجانية" من أجل تمكين زبائن بريد الجزائر من الحائزين على البطاقة الذهبية استعمال هذه الأخيرة لإتمام عمليات الشراء بكل أريحية.

و عن عملية توزيع البطاقات الذهبية أفاد شبل أنه تم إلى غاية يومنا هذا استصدار أزيد من 4 مليون بطاقة تم تسليم نحو 2.8 مليون منها لأصحابها. و ذكر في هذا السياق بأرقام مؤسسة بريد الجزائر لحساب السنة الماضية و التي وصل فيها تعداد الحسابات البريدية إلى 20 مليون حساب جاري تم من خلاله إجراء أزيد من 480 مليون معاملة بريدية.