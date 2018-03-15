أدان زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة حادثة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، واعتبروها "اعتداء على سيادة بريطانيا".

وجاء في بيان مشترك صادر عن الزعماء الغربيين الأربعة، اليوم الخميس: "نحن زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ندين الهجوم الذي استهدف سيرغي ويوليا سكريبال في سالزبوري في بريطانيا يوم 4 مارس 2018".

وأضاف البيان أن "استخدام غاز أعصاب ذي أغراض عسكرية طورته روسيا في الواقعة، يعتبر أول هجوم بغاز الأعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وتابع البيان: "هذا اعتداء على السيادة البريطانية وأي حالة استخدام (الغاز) من هذا القبيل من قبل جهات حكومية انتهاك سافر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وانتهاك للقانون الدولي. وهذا يهدد أمننا جميعا".

كما طالبت الدول الأربعة في بيانها روسيا لكشف كافة المعلومات المرتبطة ببرنامج "نوفيتشوك" الكيميائي أمام منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وأضاف بيان الدول: "نحن ندعو روسيا للإجابة على كافة الأسئلة المرتبطة بالهجوم في سولزبوري، يجب على روسيا تقديم تقرير كامل حول برنامج "نوفيتشوك" لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".