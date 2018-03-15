تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فيفري المنصرم من حجز كميات مختلفة من المخدرات منها 5 كلغ من القنب الهندي و ما يفوق 28 ألف قرص مهلوس. حسبما أوضحته اليوم الخميس ذات المصالح في بيان لها.

أوضحت مصالح الأمن اليوم الخميس في بيان لها أن حصيلة نشاط مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فيفري 2018، في إطار محاربة الجريمة الحضرية، توصل أعوانها إلى "حجز ما يربو عن

5.418 كلغ من القنب الهندي و 28997 قرص مهلوس" ناهيك عن كميات متباينة من الكوكايين و الهيروين. وقد تورط في هذه القضايا تقريبا 1500 شخص. كما تم إيداع 35 شخصا آخر من بين 309 الحبس المؤقت متورطين في 300 قضية تتعلق بحمل السلاح الأبيض المحظور.

و تحدث البيان عن 316 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات و 558 قضية أخرى تخص المساس بالأشخاص، أما بالنسبة للجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 30 قضية، علاوة على قضايا متعلقة بالجنايات ضد الشيء العمومي (490 قضية) و أزيد من 80 قضية متعلقة بالجرائم المالية و الاقتصادية.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم، قامت العناصر المعنية خلال نفس الفترة بعمليات مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، و تنفيذ 9 قرارات غلق صادرة عن السلطات المختصة، و في مجال الوقاية المرورية -يضيف المصدر- قامت مصالح الأمن العمومي بتسجيل ما يربو عن 34 ألف مخالفة مرورية و سحب 948 رخصة سياقة، و تسجيل 59 حادث مرور أصيب على إثره 62 شخصا بجروح، و أوعز البيان أسباب غالبية الحوادث إلى "عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى"، في حين قامت مصالح الأمن العمومي بالولاية بـ 850 عملية حفظ للنظام.

و ذكر البيان أن ذات المصالح تلقت أكثر من 74 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17، بالإضافة إلى 800 مكالمة خاصة بالرقم 104، مشيرا إلى أن هذه الأرقام "تبقى تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما ن شئنه المساس بأمنهم وسلامتهم".