أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر بأنه يمكن للمواطنين الذي يمتلكون أو سبق لهم امتلاك أراضي أو سكنات في إطار الشيوع بأن يستفيدوا من مختلف برامج السكن العمومي وفق شروط محددة.

وأوضح طمار في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة بأن الهبة أو الميراث سواء كانت قطعة أرض صالحة للبناء أو سكن والتي تشمل أكثر من شخص تجعل من الملكية مشاعة وبالتالي للمستفيد هنا الحق من الحصول على سكن عمومي.

وقال الوزير أن المواطنين المستفيدين من هبة أو ميراث بالشيوع لا يتعدى مساحتها الغرفة الواحدة غير معنيين بالإسقاط من قائمة المكتتبين مشيرا إلى أنه على المعنيين التقدم بطعون في حالة إقصائهم من أجل إعادة النظر في ملفاتهم.

كما كشف بأنه يجري العمل على التدقيق في المعايير التي تسمح من الحكم إذا ما كان نصيب الفرد من الهبة أو الميراث يمثل سكنا بذاته أم لا.

غير أنه لا يحق للمستفيد من هبة أو ميراث منفردا أن يستفيد من سكن عمومي تحقيقا لمبدأ العدالة في توزيع السكنات ومنع أصحاب العقارات من الاستفادة من السكنات المخصصة لفئات أولى من غيرها.