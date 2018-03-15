أعيد انتخاب سعيدة بن حبيلس على رأس الهلال الأحمر الجزائري لعهدة جديدة و ذلك في أشغال الجمعية العامة الانتخابية العادية لهذه الهيئة الإنسانية التي جرت اليوم الخميس ببرج بوعريريج.

وتم تزكية المرشحة الوحيدة لعهدة جديدة إلى غاية 2022 و تجديد الثقة في شخصها خلال أشغال الجمعية العامة للهلال الأحمر الجزائري التي احتضنها أحد الفنادق بوسط مدينة برج بوعريريج و ذلك بعد المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي للعهدة السابقة بحضور 180 عضوا من بين 192 المشكلون للجمعية العامة أي بنسبة حضور تقدر بـ 94 بالمائة حسب المنظمين.

وأكدت بن حبيلس عقب تزكيتها أنها ستواصل نشر ثقافة التضامن و التطوع و تثمين دور الدولة الجزائرية. كما أشادت بدعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذه الهيئة التي تنشط في مجال التضامن و ذلك تجسيدا لسياسة الدولة في مجال التضامن من خلال الاهتمام بالمناطق المعزولة و الحدودية و العمل على وضع حلول ملائمة. كما أكدت أنه "لم ننفق أي سنتيم من الخزينة العمومية"، مرجعة الفضل في ذلك إلى مساهمات المتبرعين.

للإشارة حضر هذا اللقاء مسؤولون عن عديد الهيئات الدولية على غرار كاترين جوندر رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر و رومان سيروا مدير ممثل برنامج الغذاء العالمي بالجزائر و حمدي بوخاري ممثل المفوضوية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر و كذا رئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحيى بوحبيني و كذا أنا لوباز غارسيا من الصليب الأحمر الإسباني.