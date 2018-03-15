احتلت الجزائر المركز السادس عربياً، والـ84 عالمياً من بين 156 دولة؛ وفق مؤشر السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2018؛ فيما أصبحت فنلندا أسعدَ دول العالم وفقاً لتقرير سنوي صدر الأربعاء، وضع أربع دول عربية في المراكز الـ50 الأولى.

و صَنّف تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة "حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة لهذا العام، 156 دولة وفقاً لدرجات حققتها بين 2015- 2017، تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، والكرم، وغياب الفساد.

وتَقَدّمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي إلى الأولى؛ لتحلّ محل النرويج التي جاءت في المرتبة الثانية.

وشملت قائمة الدول الـ10 الأكثر سعادة في العالم في 2018، إلى جانب فنلندا والنرويج كلاً من: الدنمارك، وأيسلندا، وسويسرا، وهولندا، وكندا، ونيوزيلندا، والسويد، وأستراليا.

وجاءت الإمارات في المركز الـ20 عالمياً لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ32 والسعودية في المركز الـ33 والكويت في المركز الـ45.

وحلّت ليبيا في المركز الـ70، والجزائر في المركز الـ84، والمغرب في المركز الـ85، ولبنان في المركز الـ88، والأردن في المركز الـ90، وفلسطين في المركز 104، وتونس في المركز 111، والعراق في المركز 117، ومصر في المركز 122؛ بينما جاء السودان في المركز 137.

واحتلت دولتان عربيتان مراكز ضِمن الدول العشر الأخيرة، وهما اليمن (152) وسوريا (150).