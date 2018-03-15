احتلت الجزائر المركز السادس عربياً، والـ84 عالمياً من بين 156 دولة، وفق مؤشر السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2018؛ فيما أصبحت فنلندا أسعدَ دول العالم وفقاً لتقرير سنوي صدر الأربعاء، وضع أربع دول عربية في المراكز الـ50 الأولى.

و صَنّف تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة "حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة لهذا العام، 156 دولة وفقاً لدرجات حققتها بين 2015- 2017، تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، والكرم، وغياب الفساد.

وتَقَدّمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي إلى الأولى، لتحلّ محل النرويج التي جاءت في المرتبة الثانية.

وشملت قائمة الدول الـ 10 الأكثر سعادة في العالم في 2018، إلى جانب فنلندا والنرويج كلاً من: الدنمارك، وأيسلندا، وسويسرا، وهولندا، وكندا، ونيوزيلندا، والسويد، وأستراليا.

وجاءت الإمارات العربية في المركز الـ 20 عالمياً لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ 32 والسعودية في المركز الـ 33 والكويت في المركز الـ 45.

وحلّت ليبيا في المركز الـ 70 والجزائر في المركز الـ 84 والمغرب في المركز الـ 85 ولبنان في المركز الـ 88 والأردن في المركز الـ 90 وفلسطين في المركز 104 وتونس في المركز 111 والعراق في المركز 117 ومصر في المركز 122، بينما جاء السودان في المركز 137.

واحتلت دولتان عربيتان مراكز ضِمن الدول العشر الأخيرة، وهما اليمن (152) وسوريا (150).