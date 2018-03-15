أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بالجزائر بأن الصيف المقبل سيشهد تحسنا "ملحوظا" من حيث التزود بالمياه الشروب.

واوضح نسيب في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح اسئلة شفوية بأن المواطنون سيلاحظون تحسنا ملحوظا في الخدمة العمومية للماء الشروب خلال الصائفة المقبلة مقارنة بصيف 2017 الذي سجل تذبذبات في عدة ولايات.

وتأتي هذه التطمينات بالنظر للمشاريع المبرمجة لتدعيم شبكة التوزيع في قطاع الموارد المائية إلى جانب المشاريع البلدية الصغيرة فضلا عن تحسن مستويات التساقط في هذا الموسم.

وأشار الوزير على وجه الخصوص إلى مشاريع تحويل سد مهوان نحو سطيف تحويل سد وركيس نحو ام البواقي تحويل محطة المقطع لتحلية مياه البحر نحو معسكر تحويل الشط الغربي نحو جنوب تلمسان وشمال النعامة وغرب سيدي بلعباس وكذا تحويل سد تيشي حاف نحو برج بوعريريج.

كما طمأن قاطني المناطق المجاورة للسدود الممتلئة بالمياه على غرار سد كدية أسردون بالبويرة بأن هذه المرافق تسير وفق معايير دولية ولا يمكن ان تشكل خطرا بالنظر للإمكانيات المتوفرة في مجال متابعة منسوب المياه.