استدعت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، سفير مالي لديها، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدها محيط السفارة الجزائرية في العاصمة المالية باماكو أول أمس الثلاثاء.

وكشف عبد العزيز بن علي الشريف، المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، للموقع الإخباري الإلكتروني "الجيري 1"، اليوم الخميس، عن استدعاء سفير مالي بالجزائر، مشيرًا أن وزارة الشؤون الخارجية المالية قد استدعت من جهتها السفير الجزائري، مؤكدة فتح تحقيق في الأحداث التي وصفها المتحدث بـ"المؤسفة".

كان عشرات الماليين الذين رحلتهم السلطات الجزائرية بدعوى إقامتهم غير الشرعية، هاجموا مقر السفارة الجزائرية في باماكو، باستخدام الحجارة والزجاجات الحارقة، وأشعلوا النيران في الحديقة الخارجية للسفارة، مما تسبب في أضرار مادية.

وتطور الهجوم إلى مشادات بين المحتجين على ما وصفوه بـ" إهانة الحكومة الجزائرية أثناء عملية ترحيلهم" والشرطة المحلية.