عالجت مصالح الشرطة خلال سنة 2017، ما لا يقل عن 447 قضية متعلقة بالجرائم الإلكترونية المرتكبة من قبل المواطنين على المستوى الوطني.

قال مراقب الشرطة المفتش الجهوي لشرطة الوسط رابح محمود خلال ندوة صحفية نشطها بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، على هامش إشرافه على فعاليات اختتام الأيام الإعلامية حول نشاط مصالح الشرطة إن عدد الجرائم الإلكترونية أخذ منحنى تصاعديا. أما فيما يخص التغطية الأمنية لولاية تيزي وزو فقد بلغت نسبتها 96 بالمائة . وأضاف المفتش الجهوي أن مديرية أمن الولاية ستتدعم خلال السنة الحالية بمنشأة أمنية جديدة ببلدية تيميزار وفرقتين للشرطة القضائية بكل من ماكودة وأزفون. أما فيما يخص مشروع بناء مقر محافظة أمن دائرة بني يني فقد بلغت نسبة الأشغال به 20 بالمائة.