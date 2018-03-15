أعلنت المديرية العامة لبريد الجزائر اليوم الخميس بأن قسيمات السيارات بكل أنواعها متوفرة بالمكاتب البريدية والقباضات الرئيسية وبإمكان الزبائن اقتنائها من أي مكتب بريدي مشيرة إلى أن العملية التي انطلقت منذ الفاتح مارس الجاري وتستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر تجري بشكل عادي دون تسجيل أي خلل حسب ما أفاد به بيان لمؤسسة البريد.

وتعلم المؤسسة كافة المواطنين أنها تعمل بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب على التزويد المستمر للمكاتب البريدية بهذه القسيمات وأن عملية البيع تجري -كما تضيف- عبر المكاتب البريدية بصفة جد عادية على المستوى الوطني، حيث سجلت وحدات ولاية الجزائر لمؤسسة بريد الجزائر منذ بداية انطلاق العملية إلى يومنا هذا ما يتجاوز 27700 عملية بيع بالنسبة لقسيمة 1000 دج و 44800 بالنسبة لقسيمة 1500 دج يناهيك عن 71594 قسيمة بقيمة 1000دج و145831 قسيمة بقيمة 1500 دج على المستوى الوطني.

وتدعو مؤسسة بريد الجزائر كافة الموطنين أصحاب المركبات بكل أنواعها للتقرب من المكاتب البريدية لاقتناء القسيمة الخاصة بسياراتهم.