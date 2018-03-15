أوقف اتحاد بلعباس سلسلة النتائج الإيجابية لنادي بارادو بعدما تغلب عليه اليوم الخميس بهدف لصفر على ملعب عمر حمادي بالجزائر العاصمة.

وسجل هدف اللقاء الذي يندرج في إطار الجولة الـ 23 من الرابطة المحترفة الأولى اللاعب في عبد اللي في الدقيقة 36.

وبهذا الفوز ترفع "المكرة" رصيدها للنقطة 29 في المركز التاسع، فيما يبقى نادي بارادو خامسا برصيد 35 نقطة في انتظار استكمال باقي لقاءات الجولة.

الترتيب المؤقت:

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 22

--. اتحاد الجزائر 38 23

4. مولودية الجزائر 37 22

5. نادي بارادو 35 23

6. وفاق سطيف 33 23

--. شبيبة الساورة 33 22

8. نصر حسين داي 32 22

9. اتحاد بلعباس 29 23

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 22

--. اتحاد الحراش 21 22

16. اتحاد البليدة 15 22.