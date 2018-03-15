كرر أتلتيكو مدريد الاسباني فوزه الكبير على لوكوموتيف موسكو الروسي وهزمه في عقر داره 5-1، الخميس في اياب ثمن نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم، فتأهل الى ربع النهائي 8-1 بمجموع المباراتين، وبرغم الثلوج وصقيع موسكو (5 درجات تحت الصفر)، تألق الارجنتيني انخل كوريا بهدف الافتتاح (16) وتمريرتين حاسمتين لفرناندو توريس (70) والفرنسي انطوان غريزمان الذي شارك في اخر نصف ساعة (85).



وشارك ساوول نيغويز في المهرجان التهديفي (47)، قبل ان يسجل توريس هدفه الاول من ركلة جزاء حصل عليها غريزمان (65)، فيما سجل البولندي ماشيي ريبوس في الشوط الاول هدف اصحاب الارض بتسديدة صاروخية بعيدة المدى.



وبدأ اتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين عامي 2014 و2016، مشواره هذا الموسم في المسابقة القارية الام، لكن احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات جعله يكمل المشوار في يوروبا ليغ.



