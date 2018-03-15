



أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت مولر طلب الحصول على وثائق من مجموعة شركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعضها مرتبط بالعلاقة مع روسيا.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنها المرة الأولى التي يتقدم فيها مولر بطلب من هذا القبيل، ما يقرب التحقيقات من ترامب ومعاملاته التجارية، رغم أن التفاصيل التي طلبها المحقق الخاص لم تتضح بعد.



وأوضحت "نيويورك تايمز" أن مجموعة شركات ترامب نفت سابقا وجود أي أنشطة عقارية لها في روسيا، لكن شهودا أفادوا أن مولر سأل عددا ممن استجوبهم عن صفقات عقارية محتملة في موسكو. وقد امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس التعليق على ما كشفته الصحيفة الأمريكية.



ويحقق مولر في مزاعم محاولات موسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت بالولايات المتحدة في العام 2016، واحتمال تورط مساعدين لترامب في هذا المسعى الروسي، وقد وجه مولر عددا من التهم لمعاونين لترامب في حملته الانتخابية، كما اتهم عددا من الروس بالتورط في محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية.



