قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إن حكومته أوفت بوعودها في فترة رئاسته الأولى ودعا المصريين إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت بانتخابات الرئاسة التي يسعى للفوز فيها بفترة ثانية.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق السيسي فوزا كبيرا في الانتخابات التي ستجرى في داخل البلاد من 26 إلى 28 مارس إذ أن منافسه الوحيد يقود حزبا يؤيد السيسي.



ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة وركزا بدلا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.



وحصل السيسي على قرابة 97 في المئة من أصوات الناخبين في 2014 لكن أقل من نصف عدد الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم رغم أن الحكومة مددت الاقتراع إلى ثلاثة أيام.