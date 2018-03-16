كشف مدير الشؤون العامة لمجمع "لافارج هولسيم" (Lafarge Holcim) الجزائر، سارج دوبوا أمس الخميس بالجزائر أن المجمع يعتزم تصدير "مئات آلاف الأطنان" من الإسمنت الرمادي خلال شهر مارس أو أفريل القادم نحو بلد من إفريقيا الغربية.

وردا على سؤال حول مشاريع المجمع في مجال التصدير خلال لقاء مع وسائل الإعلام، قال دوبوا أن المجمع "بصدد التوقيع على عقد ضخم لتصدير مئات الآلاف من أطنان الإسمنت الرمادي في شكل إسمنت فج دون توظيب نحو بلد من إفريقيا الغربية خلال شهر مارس الجاري أو أفريل القادم".

و أضاف أن "عملية التصدير -من المحتمل- أن تكون نحو غامبيا" دون توضيحات أكثر و ذلك من باب التحفظ و خشية المنافسة. و في حالة التأكد من الخبر فإن الأمر يتعلق بثالث عملية تصدير نحو غامبيا.

وأوضح ذات المسؤول أن حوالي خمسة عشر بلدا من إفريقيا الغربية أبدت اهتمامها بمنتوجات "لافارج هولسيم الجزائر" مشيرا إلى أن المجمع يتطلع إلى رفع صادراته نحو هذه المنطقة إلى 5 ملايين طن في آفاق 2020 و هو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من السوق.

و كشف دوبوا أن إعداد مخطط للتصدير على المدى الطويل نحو إفريقيا "صعب جدا" لأن سوق الإسمنت على مستوى القارة تعرف منافسة شرسة. وقال إن استكمال مشاريع مصانع الإسمنت الجاري إنجازها على مستوى القارة ستحول البلدان المستوردة إلى بلدان مصدرة مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر على سبيل المثال.