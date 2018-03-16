أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن 71.3 بالمائة من التلاميذ صوتوا على تأجيل امتحانات شهادة البكالوريا.

ونشرت بن غبريت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن نتائج الاستشارة الوطنية لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018، والتي شارك فيها التلاميذ المترشحون، أساتذة و مديرو_الثانويات، المفتشون، إبقاء التواريخ السابقة:3-4-5-6-7 جوان 2018 ، كانت نسبتها 28.70%، نتائج تغييرها على النحو التالي:19-20-23/21-24 جوان 2018 71.3%.

نتائج #الاستشارة_الوطنية لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان شهادة #البكالوريا دورة 2018، والتي شارك فيها #التلاميذ المترشحون، #أساتذة و #مديرو_الثانويات، #المفتشون،

1-إبقاء التواريخ السابقة:3-4-5-6-7 جوان 2018 28,70%

2-تغييرها على النحو التالي:19-20-23/21-24 جوان 2018 71,3% pic.twitter.com/H0kL9MPOTs — Nouria Benghabrit (@NBenghabrit) 16 mars 2018



وأكدت الوزيرة أن أغلب التلاميذ اختاروا إجراء امتحان شهادة البكالوريا بعد رمضان.