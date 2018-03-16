أقيمت اليوم فعاليات قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهة إنجليزية – إنجليزية ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، في حين، سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام فرصة لرد الاعتبار أمام ريال مدريد الإسباني الذي فاز عليه في المباراة النهائية الموسم الماضي، بينما سيلعب برشلونة الإسباني أمام روما الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني أمام إشبيلية الإسباني.

وستقام مباريات الذهاب في 3 و4 من شهر أفريل المقبل، ومباريات الإياب في الـ10 والـ11 أفريل.

والقرعة كالتالي ( الفريق الأول سيلعب مباراة الذهاب على أرضه ) :

برشلونة الإسباني – روما الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي – ريال مدريد الإسباني

إشبيلية الإسباني – بايرن ميونخ الألماني

ليفربول الإنجليزي- مانشستر سيتي الإنجليزي.

وستكون مواعيد المواجهات على الشكل التالي :

الثلاثاء 3 أفريل 2018 : إشبيلية – بايرن ميونخ ، يوفنتوس – ريال مدريد.

الأربعاء 4 أفريل 2018 : برشلونة – روما، ليفربول – مانشستر سيتي.

الثلاثاء 10 أفريل 2018 : روما – برشلونة، ليفربول – مانشستر سيتي.

الأربعاء 11 أفريل 2018 :بايرن ميونخ – إشبيلية، ريال مدريد – يوفنتوس .