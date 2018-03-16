كشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية، أجريت مؤخرا، أن أكثر من 90 بالمائة من المياه المعلبة تحتوى على جزيئات بلاستيك، وذلك بعد تحاليل تم إجراؤها على مياه بعض أشهر الشركات العالمية.

وحسب الدراسة التي قامت بها المنظمة التي أوردتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه بعد تحليل 259 زجاجة مياه من 19 موقعا في 9 بلدان لـ11 شركة مياه مختلفة تم العثور على متوسط 325 جزيئا من البلاستيك في كل لتر مياه يباع للمستهلكين.

وأوضحت الدراسة أن معدلات التركيز بلغت 10 آلاف قطعة بلاستيك في كل لتر من المياه، وأنه بين 259 قنينة مياه تم تحليلها كانت 17 فقط خالية من البلاستيك.

أما أكثر أنواع البلاستيك التي عليها بعد تحليل المياه فهو البوليبروبيلين الذي يستخدم في تصنيع أغطية القنينات.

وقد تم تحليل عينات من القنينات تم تصنيعها في الولايت المتحدة والصين والبرازيل، الهند، إندونيسيا، المكسيك، لبنان، كينيا، وتايلند.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية أن المياه التي تم اختبارها هي أكوا "دانون" ، وأكوافينا "بيبسي"، ودساني "كوكاكولا"، وإيبورا "بيبسي" ، وإيفيان "دانون"، ونستله بيور لايف "نستلة" ، وسان بيليجرينو "نستلة"، إضافة إلى شركات أخرى.

من جانبه، وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في تصريح للصحيفة إنه "رغم عدم وجود دليل بعد على الآثار الجانبية لذلك الاكتشاف على صحة الإنسان، إلا أنه كشف يثير القلق".

وأضاف المتحدث أن منظمة الصحة العالمية تراجع الأدلة المتاحة النادرة للغاية بهدف تحديد الثغرات التي تتخللها، كما تؤسس أجندة بحث لتشكيل تقييم للمخاطر أكثر شمولا.