يتطلع وست هام إلى التعاقد مع مهاجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، للموسم المقبل.

وقال "دياريو غول" إن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قد وضع علامة بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني على اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، وهو مبلغ لم يبد أي نادي استعدادا لدفعه.

كما يرفض بن زيمة إجراء تخفيض في الأجور في أي مكان آخر وهو في وضع مريح حيث يستمر عقده مع ريال حتى عام 2021.

ولكن وست هام الذي ينافس في الدوري الممتاز الإنجليزي مستعد الآن لمحاولة التوقيع مع الهداف.