لقي 7 عسكريين أمريكيين مصرعهم ، اليوم الجمعة، في حادث تحطم مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" غربي العراق، حسب ما أعلنته القيادة العسكرية الأمريكية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "الطائرة كانت تقل جنودا أمريكيين وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار على مقربة من الحدود السورية"، مؤكدة أن طاقم المروحية المكون من 7 عسكريين قضوا جميعا جراء الحادث.

يُذكر أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بقوات قوامها 5200 فرد في العراق وهي جزء من تحالف دولي يحارب تنظيم "داعش" بالتعاون مع الجيش العراقي.