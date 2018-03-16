شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي هجوما غير مسبوق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واصفا إياه بالساذج والكاذب، وذلك بعد تشبيهه للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي بالمستشار الألماني الراحل أدولف هتلر، واعتباره أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين السعودية وإيران في جميع المجالات.

وقال قاسمي في تصريحات له نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية تعليقا على مقابلة "بن سلمان" مع قناة "سي بي آس" الأمريكية، إن "هذه التصريحات لا تستحق الرد لأنه ساذج متوهم ولا يتفوه الا بالكلام المر والكاذب ولا يعرف من السياسة والكياسة سوى إطلاق الكلام الفظ في غير محله بعيدا عن الحكمة".

وأوضح قاسمي إن إيران تولى احترامها لجميع دول الجوار وبلدان العالم والشعوب المختلفة بغض النظر عن مساحتها وقدرتها العسكرية والاقتصادية بل وحتى مكانتها في الداخل والخارج وهي تتطلع دوما إلى إيجاد منطقة قوية وآمنة ومستقرة.

وتابع قائلا: إن تصريحات بن سلمان البعيدة عن الدراية والمدفوعة بالعصبية المجحفة تذكرنا بجاهلية البدو وتعيد للأذهان تحدياتهم الخاوية، مضيفا أنه لو كان هذا الأمير الشاب يفكر بهذا الشكل فلماذا يستنجد بين الحين والآخر باسياده من خطر إيران وعجزه أمامها ويعود في كل مرة بتمنيات المهزومين خاوي الوفاض ولكن قد جرى حلبه ؟.