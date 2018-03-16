سلم إرهابي نفسه ، اليوم الجمعة ، للسلطات العسكرية في إن أمناس، فيما دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ستة مخابئ لإرهابيين بولاية تيزي وزو حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "سّلم الإرهابي المسمى "م. سعيد" نفسه، يوم 15 مارس 2018، للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي إن أمناس ، وبتيزي وزو كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ستة مخابئ لإرهابيين ولغما تقليدي الصنع".

في سياق آخر، وحسب ذات المصدر ، حجز عناصر حرس الحدود بتلمسان، 57 كلغ من الكيف المعالج كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من ورقلة، بسكرة الوادي والأغواط ، 35 ألف و 859 وحدة من مختلف المشروبات.

كما أوقفت ذات المصالح شخصا وحجزت بندقيتي صيد، 313 خرطوشة من مختلف العيارات، ما يقارب 03 كلغ من مادة البارود، ونظارة ميدان.

و حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، تبسة و الطارف، 11.89 متر مكعب من الوقود، سيارتين رباعيتي الدفع و أوقفت ثلاثة أشخاص.

من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس السواحل بالقالة غطاسين من جنسية تونسية بحوزتهم 11 جهازا لصيد المرجان، أجهزة للغطس، و جهاز تحديد المواقع "جي بي أس".