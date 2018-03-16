لقي طفل مصرعه اليوم الجمعة بعين الدفلى بعدما صدمه جرار، حسبما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع على مستوى قرية أولاد سيدي يحيى التابعة لبلدية زدين (جنوب) عندما قام شخص (والد الضحية) كان بصدد إخراج جراره من المنزل ليتوجه إلى الحقول غير انه لم يستطع تجنب دهس ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.

واثر وقوع الحادث قامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سيدي بوعبيدة بالعطافي وفقا لنفس المصدر.