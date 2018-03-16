قضت مساء اليوم محكمة الجنح بتبسة بإدانة 19 شابا حراقا تسلمتهم السلطات الجزائرية من ليبيا عبر تونس بعقوبة شهرين حبسا غير نافذ. وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن مجموعة 19 شابا كانت قد أوقفت على السواحل الليبية من طرف حراس الشواطئ والتي كانت تستعد لرحلة الموت والمخاطر نحو إيطاليا بعدما نجحوا كأفراد من عبور الحدود التونسية الجزائرية ثم ليبيا عبر بن قردان.

ووقع هؤلاء في أيدي شبكات عبور الحدود بين تونس وليبيا بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بعد أن أقامت السلطات التونسية خندقا سيشمل الحدود الليبية التونسية، وقد قبع الشباب الجزائري الحراق في سجون الزوارة الليبية أكثر من شهر كامل قبل أن يتخذ قرار بترحيلهم نحو الجزائر عبر النقطة الحدودية بين تونس وليبيا بن قردان بين تونس والجزائر.

وينحدر الحراقة من تبسة وجيجل وولايات أخرى وبعد اتمام التحقيقات الأمنية والتعريف على مستوى الضبطية القضائية. شدد وكيل الجمهورية على تطبيق القانون في مرافعته، بالنظر إلى أن الجريمة تهدد أمن الدولة وتضرب مستقبل أبنائنا في العمق برحلات الموت والوهم.

فيما رافعت هيئة الدفاع لفائدة براءة المتهمين بالدرجة الأولى بأنهم كانوا بصدد البحث عن لقمة العيش ورفض الانحراف والأجرام. وقد حاولنا التقرب من بعض العائلات الحاضرة من أبنائها ورفضت تجريم الشباب العاطل عن العمل وامتنعت عن الحديث في تفصيلات أخرى ليطلق سراحهم في نفس اليوم بعد اتمام الإجراءات القانونية.

وجدير بالذكر أن السلطات الأمنية والقضائية قد تسلمت منذ أكثر من 3 أشهر 45 حراقا قضوا فترات متفاوتة بسجن زوارة الليبية لتنتهي بهم الرحلة بالعودة للجزائر عبر تونس في ظروف نفسية صعبة وأطلق سراحهم بعد محكامة مماثلة.