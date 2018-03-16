ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية باعتقال ممثلي طلبة المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الكائن ببلدية الكاليتوس في العاصمة والذين دخلوا في إضراب منذ أشهر لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والبيداغوجية.

وطالب "الافافاس" بإلإطلاق الفوري لسراح هؤلاء الطلبة المحتجزين منذ صباح أمس الخميس والذين سوف يمثلون أمام وكيل الجمهورية الأحد صباحا حسب ما أفاد به أولياء هؤلاء الطلبة.

وأضاف البيان أن نواب من "الأفافاس" توجهوا إلى مقر شرطة الكاليتوس وبراقي للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين.

كما دعا الحزب السلطات لوضع حد لـ"الاعتداءات المتكررة للحرمات الجامعية".