أجريت اليوم الجمعة مقابلتان في إطار الجولة 23 للرابطة المحترفة الأولى، عرفت حسم اتحاد البليدة لقمة أسفل الترتيب، فيما أزمت النصرية وضعية دفاع تاجنانت.

وحقق اتحاد البليدة أول فوز مهما في صراعه على البقاء بهدفين لصفر ضد اتحاد الحراش بملعب الإخوة براكني، سجلهما المتألق سامي فريوي في الدقيقتين 7 و89 من اللقاء.

ورغم ذلك يبقى أبناء مدينة الورود في مؤخرة الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد الحراش عند النقطة 21 في المركز 15.

وفي مقابلة أخرى واصلت النصرية تأكيد صحتها الجيدة منذ تولي بلال دزيري زمام العارضة الفنية، حيث سحقت دفاع تاجنانت بثلاثية نظيفة تداول على تسجيلها كل من مصطفى زغنون (9د)، وليد علاطي (89د) وعبد الرؤوف شويطر (90+3).

وبهذا الفوز ارتقى أصحاب الزي الأحمر والأصفر للمركز الخامس مناصفة مع نادي بارادو، فيما تتأزم وضعية دفاع تاجنانت أكثر ويبقى ضمن ثلاثي المؤخرة برصيد 21 نقطة.

النتائج:

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-0

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 3-2

نادي بارادو - اتحاد بلعباس 0-1

اتحاد البليدة - اتحاد الحراش 2-0

نصر حسين داي - دفاع تاجنانت 3-0

السبت 17 مارس:

مولودية وهران - اتحاد بسكرة (16:00)

شبيبة الساورة - أولمبي المدية (17:00)

تأجل لقاء شبيبة القبائل-مولودية الجزائر إلى موعد لاحق

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 22

--. اتحاد الجزائر 38 23

4. مولودية الجزائر 37 22

5. نادي بارادو 35 23

--. نصر حسين داي 35 23

7-. شبيبة الساورة 33 22

--وفاق سطيف 33 23

9. اتحاد بلعباس 29 23

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 23

--. اتحاد الحراش 21 23

16. اتحاد البليدة 18 23.