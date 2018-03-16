الرابطة الثانية:نتائج الجولة 23

رياضة
16 مارس 2018 () - إ.ب/وأج
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النتائج والترتيب بعد مقابلات الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة.  

 

سريع غليزان - مولودية بجاية           0-0

شباب عين الفكرون - جمعية وهران    2-0

وداد تلمسان - مولودية  العلمة           1-0

غالي معسكر - امل بوسعادة             1-2

رائد القبة - أهلي برج بوعريريج        2-1

شبيبة بجاية - مولودية سعيدة            2-0

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة        1-0 

جمعية الشلف - شباب باتنة               2-1 

  

      الترتيب                      نقاط           لعب

1. جمعية عين مليلة               45           23 

--. شبيبة بجاية                     45           23 

3-. مولودية بجاية                  43           23 

4.أولمبي الشلف                    39           23

5- شبيبة سكيكدة                   38           23

--. أهلي برج بوعريريج          38           23

7. سريع غليزان                  34           23

8. جمعية وهران                  30           23

--. مولودية سعيدة                 30            23 

--. أمل بوسعادة                   30           23

11. رائد القبة                    26            23

12- وداد تلمسان                 24            23 

13. مولودية العلمة              23            23 

14. غالي معسكر               22           23 

--  شباب عين الفكرون        22           23

16-. شباب باتنة               19           23.

                 

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