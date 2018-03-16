الرابطة الثانية: نتائج الجولة 23
النتائج والترتيب بعد مقابلات الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة.
سريع غليزان - مولودية بجاية 0-0
شباب عين الفكرون - جمعية وهران 2-0
وداد تلمسان - مولودية العلمة 1-0
غالي معسكر - أمل بوسعادة 1-2
رائد القبة - أهلي برج بوعريريج 2-1
شبيبة بجاية - مولودية سعيدة 2-0
جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة 1-0
جمعية الشلف - شباب باتنة 2-1
الترتيب نقاط لعب
1. جمعية عين مليلة 45 23
--. شبيبة بجاية 45 23
3-. مولودية بجاية 43 23
4.أولمبي الشلف 39 23
5- شبيبة سكيكدة 38 23
--. أهلي برج بوعريريج 38 23
7. سريع غليزان 34 23
8. جمعية وهران 30 23
--. مولودية سعيدة 30 23
--. أمل بوسعادة 30 23
11. رائد القبة 26 23
12- وداد تلمسان 24 23
13. مولودية العلمة 23 23
14. غالي معسكر 22 23
-- شباب عين الفكرون 22 23
16-. شباب باتنة 19 23.