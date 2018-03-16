النتائج والترتيب بعد مقابلات الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة.

سريع غليزان - مولودية بجاية 0-0

شباب عين الفكرون - جمعية وهران 2-0

وداد تلمسان - مولودية العلمة 1-0

غالي معسكر - أمل بوسعادة 1-2

رائد القبة - أهلي برج بوعريريج 2-1

شبيبة بجاية - مولودية سعيدة 2-0

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة 1-0

جمعية الشلف - شباب باتنة 2-1

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 45 23

--. شبيبة بجاية 45 23

3-. مولودية بجاية 43 23

4.أولمبي الشلف 39 23

5- شبيبة سكيكدة 38 23

--. أهلي برج بوعريريج 38 23

7. سريع غليزان 34 23

8. جمعية وهران 30 23

--. مولودية سعيدة 30 23

--. أمل بوسعادة 30 23

11. رائد القبة 26 23

12- وداد تلمسان 24 23

13. مولودية العلمة 23 23

14. غالي معسكر 22 23

-- شباب عين الفكرون 22 23

16-. شباب باتنة 19 23.