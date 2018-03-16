45 ناشرا جزائريا في معرض باريس للكتاب

ثقافة
16 مارس 2018 () - واج/س.أ
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سيشارك مجموع 45 مؤلفا جزائريا، من القطاعين  العمومي و الخاص، في معرض باريس الدولي للكتاب، أكبر تظاهرة مخصصة للكتاب  بفرنسا و الذي يفتح أبوابه اليوم الجمعة بمشاركة الأدب الروسي كضيف شرف.

و في طبعتها لسنة 2018، أراد منظمو المعرض، الذي نظم لأول مرة سنة 1981 من  قبل النقابة الوطنية للنشر، أن تكون البرمجة "أكثر كثافة و تأتي في صيغ متميزة  و ابتكارية".

و ستمثل الجزائر في هذا الصالون دور النشر العمومية على غرار الوكالة الوطنية  للنشر و الإشهار و المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية و كذا ديوان المطبوعات  الجامعية، بالإضافة إلى مراكز البحث على غرار المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و علم الإنسان و التاريخ و مركز البحث في الأنثروبولوجيا  الاجتماعية و الثقافية بوهران.

كما ستمثل العديد من دور النشر الخاصة على غرار الشهاب و القصبة و كذا  داليمان.

و سيتم عرض نحو 500 عنوان في التاريخ و التراث و كذا القصص و الروايات و أدب  الطفل و فن الطبخ و الموسيقى إلى جانب حضور كبير للكتب الجميلة حول المدن  الجزائرية و مناطقها و تراثها.

و سيقوم المؤلفون خلال أيام المعرض بعمليات بيع بالإهداء لكتبهم.

و أبدى منسق الجناح المخصص للجزائر في هذا المعرض محمد إيقر، عن رغبته في  رؤية أفراد الجالية الجزائرية تتوافد على المعرض بغية اكتشاف بلدهم من خلال  الكتب.

و قال ذات المسؤول "نحن نعرض هنا كتبا جزائرية مؤلفة من طرف  جزائريين تعكس الحياة الجزائرية من كل نواحيها".

و يجمع معرض الكتاب بباريس 1.200 عارض من 45 بلدا ممثلا كما تمت برمجة 800  ندوة و تظاهرة بالإضافة إلى حضور 3.000 مؤلف في إطار البيع بالإهداء.

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