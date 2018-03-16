سيشارك مجموع 45 مؤلفا جزائريا، من القطاعين العمومي و الخاص، في معرض باريس الدولي للكتاب، أكبر تظاهرة مخصصة للكتاب بفرنسا و الذي يفتح أبوابه اليوم الجمعة بمشاركة الأدب الروسي كضيف شرف.

و في طبعتها لسنة 2018، أراد منظمو المعرض، الذي نظم لأول مرة سنة 1981 من قبل النقابة الوطنية للنشر، أن تكون البرمجة "أكثر كثافة و تأتي في صيغ متميزة و ابتكارية".

و ستمثل الجزائر في هذا الصالون دور النشر العمومية على غرار الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية و كذا ديوان المطبوعات الجامعية، بالإضافة إلى مراكز البحث على غرار المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و علم الإنسان و التاريخ و مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران.

كما ستمثل العديد من دور النشر الخاصة على غرار الشهاب و القصبة و كذا داليمان.

و سيتم عرض نحو 500 عنوان في التاريخ و التراث و كذا القصص و الروايات و أدب الطفل و فن الطبخ و الموسيقى إلى جانب حضور كبير للكتب الجميلة حول المدن الجزائرية و مناطقها و تراثها.

و سيقوم المؤلفون خلال أيام المعرض بعمليات بيع بالإهداء لكتبهم.

و أبدى منسق الجناح المخصص للجزائر في هذا المعرض محمد إيقر، عن رغبته في رؤية أفراد الجالية الجزائرية تتوافد على المعرض بغية اكتشاف بلدهم من خلال الكتب.

و قال ذات المسؤول "نحن نعرض هنا كتبا جزائرية مؤلفة من طرف جزائريين تعكس الحياة الجزائرية من كل نواحيها".

و يجمع معرض الكتاب بباريس 1.200 عارض من 45 بلدا ممثلا كما تمت برمجة 800 ندوة و تظاهرة بالإضافة إلى حضور 3.000 مؤلف في إطار البيع بالإهداء.