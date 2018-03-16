قال مسؤول إسرائيلي نسق مع قطر بشأن مساعدات للفلسطينيين يوم الجمعة إن الدوحة حاولت منع وصول تمويل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكنه اتهم الدوحة في الوقت نفسه بمواصلة ”التودد“ للحركة.



وأعلنت قطر، التي تواجه مقاطعة من أربع دول عربية حليفة للولايات المتحدة، عن اتصالاتها مع إسرائيل فيما بدا كمحاولة لخطب ود واشنطن وإضعاف تعاطف الرئيس دونالد ترامب مع مقاطعة الدول العربية الأربع للدوحة. كما تودد القطريون لعدد من زعماء اليهود الأمريكيين الذين يعتبرون مقربين من إسرائيل.



وتقول قطر إن موافقة إسرائيل على تمويل يبلغ نحو 800 مليون دولار موجه للإغاثة المدنية في قطاع غزة تدحض الشبهات بأنها تدعم حماس التي تسيطر فعليا على القطاع.



وقال السفير القطري محمد العمادي لرويترز في مقابلة بالقدس في 22 فيفري بعد أن اجتمع مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ”إذا كنا نساعد حماس فهل تعتقد أن الإسرائيليين سيسمحون لنا بالدخول والخروج؟ هذا مستحيل. هم يعلمون أننا لا نساعد حماس“.



وأكد الوزير تساحي هنجبي يوم الجمعة عقد ذلك الاجتماع ووصفه بأنه يأتي في إطار محاولة ”لتوسيع آفاقنا الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط التي لا يمكنها إقامة علاقة معلنة بنا لأسباب عملية ورسمية“.



