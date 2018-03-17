كم من مرة أصمم على أن لا أتناول العرب والجامعة العربية في هذا الركن حتى لا ألوثه بالروائح الكريهة للأخبار التي تزكم أنوف القراء وهم يقرأونها، لكن الاستفزاز أقوى من إرادتنا في التجاهل.

1- الجامعة العربية اجتمعت ونددت وشجبت واستنكرت محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة! تماما مثلما نددت إسرائيل وأمريكا بالحادث! ونددت السلطة الفلسطينية أيضا! فمن يكون أقدم على هذه الفعلة إذا كانت هذه الأطراف جميعها لا علاقة لها بالحادث! هل من حاول قتل رئيس وزراء فلسطين هم الهنود الحمر أم الهنود السمر! أم الهنود البيض! الجامعة العربية تعرف أن من حاول الاغتيال هم العرب، ومع ذلك تندد الجامعة العربية بالعرب الذين يحاولون قتل العرب؟! وينشر ذلك بالجامعة العربية بقلة أدب!

2- ولي العهد السعودي هدد إيران بتطوير القنبلة الذرية السعودية بسرعة إذا أقدمت إيران على تطوير سلاحها النووي! إيران لا تبالي بالتهديدات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وتتفاوض مع العالم حول نشاطها النووي من موقف قوة، وأمير السعودية يهدد إيران بالنووي؟! أليس ما يقوله أمير السعودية يشبه ما يقوله أمراء الجامعة العربية؟!

العرب في جامعة البؤس العربي لا يخيفهم السلاح النووي الإسرائيلي ويخيفهم مشروع السلاح النووي الفارسي! ترى.. ماذا لم يخفهم السلاح النووي الباكستاني والهندي؟! وأخافهم سلاح الفرس؟!

لا يمكن أن نفهم تصريحات الأمير السعودي إلا في سياق أن الإسرائيليين مع العرب أبناء عمومة ولا يشكلون خطرا، فيما شكل الغريب الفارسي الخطر كل الخطر! إنها لمفارقة غريبة عجيبة أن يصبح النووي الإيراني يهدد العرب بخطورة أكبر من تهديده لإسرائيل؟! العرب يرفضون النووي الإيراني ويقبلون النووي الإسرائيلي؟! هل إيران أخذت أولى القبلتين وثالث الحرمين من العرب والمسلمين باستعمال النووي أم إسرائيل هي التي فعلت ذلك؟! ما زلت أطالب الجزائر بالانسحاب مما يسمى بالجامعة العربية ما دامت هذه الجامعة هذا هو خطها السياسي ويسيطر عليها أشباه البشر الذين يسمون أنفسهم العرب!!

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