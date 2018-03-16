أشعل فيديو يظهر فيه شيخ مجاهد من معطوبي حرب التحرير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثارت تصريحاته شفقة رواد الفضاء الأزرق، إثر قرار السلطات تهديم المنزل الذي يقطن فيه. وحمل الشيخ المُقعد على كرسي متحرك وقدماه مبتورتان لائحة كبيرة كتب عليها “أنا مجاهد من كبار معطوبي حرب التحرير”. وانتقد الشيخ بصوت أجش السلطات التي هدمت البيت الذي يؤويه: “سأحرق نفسي على أن أعيش تحت إمرة هذه السلطة، لقد هدموا جدار بيتي وهم مقبلون على تهديم البيت ككل..”، وراح يردد عبارة “الله أكبر.. الله أكبر”.

وأثارت دموع المجاهد ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وهبت التعاليق تضامنا مع من ضحى بساقيه من أجل استرجاع العزة والكرامة للشعب الجزائري، وطالب أغلب الفايسبوكيين وزير المجاهدين الطيب زيتوني بالتدخل واسترجاع كرامته.