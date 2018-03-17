انتقد الرئیس الفرنسي الأسبق نیكولا ساركوزي، الجزائر التي كانت السبب في غلق حدودها مع المغرب، وعبر عن أسفه لغياب الحوار بين البلدين، مؤكدا أن المغاربة يتوقون لفتح الحدود.

ونقل موقع "LE 360" المغربي عن ساركوزي خلال مداخلة له في مؤتمر "كرانس مونتانا" الذي يقام في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، قوله أن استمرار غلق الحدود بین الجزائر والمغرب مشكلة كبیرة، مشددا على ضرورة الاقتداء بالدول الأوروبیة و العمل سويا من أجل بناء مستقبل ورؤية مشتركة بین الدول المغاربیة.