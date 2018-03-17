أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية وأن السعودية أقدم حليف لواشنطن في الشرق الأوسط وأن بلاده لا تركز على أي شيء يمكن أن يخلق التوتر.

وحول قرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتأثيره على مسار عملية السلام، قال بن سلمان في حديث لتلفزيون "CBS" الأمريكي: المملكة تركز كل مجهوداتها لدفع عملية السلام للجميع، "ونحاول ألا نركز على أي شيء يمكن أن يخلق التوتر، فمن طبيعتي دائما أن أكون إيجابيا، لذا أحاول أن أركز على الأشياء التي تدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصلحة الجميع".

ومن المقرر أن تبث شبكة "CBS" الأمريكية لقاءها الكامل مع ولي العهد السعودي غدا الأحد، قبل يومين من اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.