توعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم السبت، طلبة المدارس العليا والأطباء المقيمين، بتطبيق إجراءات صارمة ضدهم.

أوضح حجار في ندوة صحفية على هامش انطلاق الندوة الوطنية للجامعات، أن "طلبة السنوات النهائية يزاولون الدراسة بصفة عادية وغير معنيين بالإضراب", مذكرا بأن القانون الاساسي للمدارس العليا ينص على أن "الراسب مرتين لن يستفيد من التوظيف بوزارة التربية". داعيا الطلبة المضربين الى "التعقل", معتبرا أن الاضراب المفتوح "يتنافى مع القواعد القانونية المنظمة للعمل النقابي".

وجدد التأكيد على أن "أبواب الحوار والتشاور بين كل مكونات الاسرة الجامعية هي الآلية المفضلة للتكفل بمجمل الانشغالات".

كما قال الطاهر حجار, أن الوزارة "متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وستنظم في الفترة ما بين 18 مارس و 12 أبريل 2018" وأنه يتعين على الاطباء المقيمين المعنيين "تحمل كامل مسؤولياتهم".

وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية "استقبلت مرارا ممثلين عن الاطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية", أشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الاخير معهم "تقديم طلب واحد فقط, وهو تأجيل تاريخ اجراء الامتحانات, وهو ما تم رفضه".