دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، أربعة مخابئ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي وبسكرة، 29 قنطارا من مادة التبغ، فيما تم حجز 670 وحدة من مختلف المشروبات بكل من بشار وورقلة، حسب ذات البيان.



من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من النعامة وبشار وتندوف وتبسة، 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.